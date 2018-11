Barrick Gold: Interessante Präsentation!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Diesen Monat hatte Barrick Gold einen sogenannten „Joint Investor Day“ zusammen mit Randgold veranstaltet. Der Tenor dieser Veranstaltung hieß übersetzt sinngemäß: NEW BARRICK – ein neuer Champion für die langfristige Wertschöpfung („a new champion for long-term value creation“). Neben diversen Allgemeinplätzen der Art, dass man die „besten Assets“ finden und entwickeln möchte (welches Unternehmen der Branche möchte das nicht?), gab es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.