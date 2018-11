Barrick Gold: Haben die Bullen ihr Pulver verschossen?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Der Kurs der Barrick Gold-Aktie befindet sich seit dem 11. September in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der übergeordnete Abwärtstrend, der immer noch Bestand hat, setzte bereits im Juli 2016 ein. In den letzten Wochen ging der Kurs auf die 200-Tagelinie zurück, doch diese hielt den Kurs der Barrick Gold Aktie oben. Zudem könnte der MACD in den nächsten Tagen für ein Kaufsignal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.