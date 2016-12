Barrick Gold: Gut trotz fallender Goldpreise!

Liebe Leser,

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zu Barrick Gold gehabt. Denn trotz fallender Goldpreise kann sich das Wertpapier erstaunlich gut halten. Die wichtigsten Nachrichten waren folgende:

Der Markt: Gold und Silber finden einfach keinen Boden. Nach der US-Wahl brachte die siebte Handelswoche in Folge schlechte Nachrichten. Ähnlich wie vor einem Jahr herrscht am Markt eine wahre Land-unter-Stimmung. Von dem Sommer-Hoch ist nichts mehr zu spüren, jetzt weht ein kalter Wind.

Die Barrick-Aktie: Einzelaktien wurden schwer getroffen und einige haben seit den Sommerhochs wieder über 50 Prozent an Wert verloren. So auch Barrick Gold, das mit 40 Prozent Wertverlust auf knapp mit 14 USD steht.

Die Tatsachen: Von den Zahlen der Aktienwerten sollte man sich jedoch nicht davon ablenken lassen, dass Barrick Gold auf Jahressicht in 2016 noch mit über 90 Prozent im Plus steht. Gar 139 Prozent sind es seit den Tiefs im September 2015. Wer schon lange investiert ist darf sich freuen und auch charttechnisch ist objektiv alles in Butter: Die Aktie ist in einer langfristigen Unterstützungszone, mit der eine markante Schulter-Kopf-Schulter-Formation als großangelegte Bodenbildungs- und Umkehrformation möglich ist.

Barrick Gold hat durchaus die Chance, positiv zu überraschen. Doch der Markt ist unberechenbar und was der designierte US Präsident Donald Trump bringen mag, steht nich in den Sternen. Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse