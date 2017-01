Barrick Gold: Grund zur Freude!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von Barrick Gold. Hier sorgte die Nachricht, dass die Aktien des Goldproduzenten in 2016 zu den erfolgreichsten Papieren am Aktienmarkt gehörten, obwohl der Goldpreis nur um 7,5 Prozent zulegen konnte, für einiges Aufsehen. Rund 125 Prozent betrug das Ergebnis von Barrick Gold in 2016. Wie wird sich dieser Erfolgskurs auch in 2017 so fortsetzen?

Erfolg in 2016! Das historisch krisengeschüttelte Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen regelrechten Turnaround hingelegt. Wo im Jahr 2015 noch mit zu hohen Schulden gehadert wurde, welche die eigene Marktkapitalisierung überschritten, spielten 2016 ein höherer Goldpreis und geringere Kosten eine positive Rolle. Das Unternehmen ist nicht nur deutlich profitabler geworden, es konnte auch 10 Milliarden Dollar Schulden abbauen, indem die Produktionskosten für eine Unze Gold auf 740 Dollar gesenkt wurden.

Zukunftsaussichten! Nun stellt sich die Frage ob Barrick Gold noch weiteres Potential hat, denn gerade in 2017 wird es im Zuge der Wahlen in Frankreich und Deutschland äußerst spannend an den Finanzmärkten. Dabei können sich Unsicherheiten positiv auf den Goldpreis und die Minenaktien auswirken.

Derzeit gehen Experten von einem Goldpreis von 1400 Dollar aus. Kann Barrick Gold also im nächsten Jahr von einem guten Goldpreis profitieren? Wir bleiben für Sie am Ball!

