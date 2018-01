Barrick Gold: Goldfans aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

Barrick Gold hat in den vergangenen Tagen eine relativ starke Performance gezeigt. Die Aktie hält sich über einer wichtigen Unterstützung. Dabei sind nach oben nun keine besonderen oder nahen Widerstände erkennbar. Deshalb hat die Aktie ein Potenzial von mindestens 15 %. Konkret: Der Wert musste nun in einem längerfristigen Abwärtstrend keine weiteren Verluste mehr hinnehmen. Die Aktie tummelt sich bei etwa 12 Euro und sollte die Unterstützung auch in den kommenden Sitzungen verteidigen können. Damit eröffnet sich Potenzial nach oben. Die nächsten Widerstände sind erst bei 14 Euro auszumachen. Dies alleine entspräche einem Potenzial von gut 13 %. Darüber könnte es dann aus charttechnischer Sicht hinauf bis zu gut 15 Euro gehen. Dennoch sollte nicht vergessen werden: Die Aktie hat einen Baisse-Modus inne.

Wirtschaftlich betrachtet gab es keine neuen nennenswerten Nachrichten. Bankanalysten halten sich auch weiterhin mit Einschätzungen zurück. Insofern ist der Wert auch auf das Urteil der technischen Analysten angewiesen.

Technische Analyse: Verkaufssignal?

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im Abwärtstrend. Insofern liegt ein Verkaufssignal vor. So gesehen müsste auf dieser Basis vor der Aktie gewarnt werden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.