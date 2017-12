Barrick Gold: Goldfans aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

Barrick Gold ist insgesamt in keiner besonders guten Verfassung. Dennoch konnten charttechnische Analysten zuletzt einen Hoffnungsschimmer entdecken, der sich in den kommenden Wochen als Impuls für steigende Kurse erweisen könnte. Denn die Aktie eroberte eine wichtige Hürde zurück, die einen Startpunkt für mögliche Aufwärtstrendversuche darstellen sollte. Wenn die Aktie eine Chance auf steigende Kurse hat, dann jetzt. Im Einzelnen: Barrick Gold befindet sich in einem langfristigen charttechnischen Abwärtstrend. Dabei wurde zuletzt die Marke von 12 Euro unterkreuzt, die nun aber wieder zurückerobert werden konnte. Die runden 12 Euro sind damit seit etwa acht Wochen zu einer sehr bedeutende Kursmarke geworden. Am 7. Dezember war bei 11,53 Euro das gültige 1-Jahres-Tief erreicht worden. Dies stellt allerdings nur bedingt ein Risiko für die Aktie dar. Sollten die 12 Euro nicht halten, dann würde auch dieser Tiefpunkt noch einmal getestet, heißt es mit Blick auf charttechnische Wahrscheinlichkeiten. Allerdings dürfte die Unterstützung nach der Rückeroberung von 12 Euro inzwischen recht stark ausfallen. Nach oben hin locken nun frühere Zwischenhochs bei 14 Euro. Bis dahin hat die Aktie mehr als 15 % Potenzial, die weitgehend ohne nennenswerte Widerstände erobert werden können.

Insofern sieht es aus charttechnischer Sicht nicht so schlecht aus, wie der erste Blick vermuten ließe. Wirtschaftliche Nachrichten gibt es für das Unternehmen allerdings derzeit nicht. Bankanalysten äußern sich dementsprechend nicht zu den weiteren Aussichten des Goldbergbauunternehmens. Dementsprechend sind von dieser Seite aus keine Empfehlungen zu erwarten.

Technische Analyse: Daumen zeigen nach unten

Technische Analysten haben hingegen eine klare Meinung. Der Wert befindet sich in einem Abwärtstrend, zumindest in der mittel- und langfristigen Perspektive. Der GD200 ist derzeit rund 20 % entfernt und verläuft bei 14,40 Euro. Erst ab diesem Punkt wäre ein Aufwärtstrendwechsel möglich. Insofern bietet die Aktie derzeit ein deutliches Verkaufssignal – aus technischer Sicht.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.