Barrick Gold: Goldene Zeiten voraus?

Barrick Gold hatte es zuletzt nicht so leicht, wie ein Blick auf die jüngste charttechnische Entwicklung verdeutlicht. Dennoch habe der Wert nun ein positives Chartsignal gesetzt, heißt es. Damit entstünden zumindest kurzfristig Chancen auf Kursgewinne von gut 10 %. Allerdings ist abzuwarten, ob die Aktie danach noch weiter klettern könne. Im Einzelnen: Übergeordnet befindet sich der Wert in einem charttechnischen Abwärtstrend. Daran gibt es auch jetzt keinen Zweifel. Allerdings konnten die Notierungen in Höhe von 12 Euro eine deutliche Unterstützungszone aufbauen. Hieran prallte der Kurs zuletzt wieder nach oben ab und rangiert nun gut 30 Cent darüber. Es wäre aus der charttechnischen Perspektive nicht überraschend, wenn die Kursgewinne sich bis zur nächsten Hürde bei knapp 14 Euro fortsetzen würden.

Insofern errechnen sich gute Chancen auf kurzfristige Gewinne. Besondere fundamental wichtige Informationen haben diesen Aufwärtslauf nicht unterstützt. Dennoch: Die Stimmung scheint sich etwas zu bessern.

Technische Analysten: Ein Verkauf!

Noch können sich technisch orientierte Analysten damit jedoch nicht anfreunden. Der Wert ist bezogen auf den GD200 mit gut 15 % Abstand noch im Abwärtstrend. Erst bei 14,25 Euro käme es zu einem Aufwärtstrendwechsel und einem damit verbundenen Kaufsignal, heißt es!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.