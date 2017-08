Barrick Gold, Goldcorp und Kinross Gold: So fallen die Bewertungen aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Kinross Gold":

Liebe Leser,

in kapitalintensiven Branchen wie etwa der Rohstoffproduktion ist eine Bewertung auf Basis des erwarteten EV/EBITDAs im Vergleich zu den größten Peers am sinnvollsten, wenn man sich einen Überblick darüber verschaffen will, welcher Wert derzeit noch Potential bietet. Schauen wir uns die Multiplikatoren für die einzelnen Unternehmen Goldcorp, Barrick Gold, Newmont Mining und Kinross Gold an.

Goldcorp mit höchster Bewertung

Goldcorp weist derzeit das höchste erwartete EV/EBITDA von 9,5 auf. Jedoch hat sich der Aufschlag bei der Bewertung zu den anderen Peers in diesem Jahr etwas verringert. Maßgeblich dafür sind die etwas nach unten angepassten Prognosen für das aktuelle Jahr gewesen. Sollte die Guidance allerdings in diesem Jahr getroffen werden, könnte der Aufschlag bei der Bewertung erneut steigen.

Newmont Mining in diesem Jahr mit Aufschlag

Newmont Mining wird derzeit zu einem erwarteten EV/EBITDA von 8,3 gehandelt. Hier ist der Aufschlag im Vergleich zu den Peers in diesem Jahr gestiegen. Analysten haben in diesem Jahr eine höhere Bewertung vergeben, da die Projekt-Pipeline eine der größten von den Peers ist. Sollten die Projekte früher als geplant abgeschlossen werden, könnte der Aufschlag bei der Bewertung noch höher ausfallen.

Barrick Gold mit Abschlag

Barrick Golds erwartetes EV/EBITDA liegt derzeit bei 6,4. Der Abschlag bei der Bewertung geht immer noch auf die im Vergleich zu anderen Peers hohe Verschuldung zurück sowie Probleme in einigen der Minen, die die Produktion weiterhin belasten könnten. Ohnehin fällt die Produktions-Pipeline von Barrick Gold derzeit im Vergleich zu den Peers geringer aus.

Kinross Gold mit niedrigster Bewertung aber guten Aussichten

Unter den hier besprochenen Peers weist Kinross Gold die niedrigste Bewertung mittels erwarteten EV/EBITDA von 4,9 auf. Maßgeblich für den Abschlag werden höhere Produktionskosten sowie geringere Grade bei dem produzierten Metall gemacht. Zuletzt hatte das Unternehmen jedoch unter Beweis gestellt, dass es die Produktionskosten reduzieren und die Produktions-Pipeline steigern kann. Die positiven Aussichten könnten die Bewertung in naher Zukunft nach oben schrauben.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.