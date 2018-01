Barrick Gold: Gold bleibt stabil – da kann noch einiges drin sein

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Gerade ist der Dow Jones erstmals über 25.000 Punkte gelaufen. Und die Stimmung ist derart euphorisch, dass nirgendwo eine warnende Stimme zu hören wäre, die darauf hinweist, dass die Marktbreite der Hausse klemmt, die Kurs/Gewinn-Verhältnisse der Blue Chips des Dow extrem hoch sind, der Effekt der US-Steuerreform unsicher ist oder das geopolitische Umfeld problematisch sei. Aber:

Trotzdem wird Gold nicht verkauft wie sauer Bier. Das liegt auch an der Sogwirkung des steigenden Euro bzw. des schwachen US-Dollars, was Gold gemeinhin positiv beeinflusst. Aber das kann Goldminenunternehmen wie Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) eher egal sein, Hauptsache, der Trend bei Gold weist aufwärts. Und natürlich haben die Gold-Bullen eines im Hinterkopf: Was, wenn diese Super-Rallye der US-Aktien einer Korrektur weicht? Dow Jones-Kursziel erreicht, alles und jeder Long … das ist normalerweise eine Situation, in der gerne das Gegenteil dessen passiert, was nahezu alle sicher zu wissen glauben, nämlich dass die Hausse-Party jetzt erst richtig losgehen werde. Aber zurück zur Barrick-Aktie:

Der kräftige Anstieg des Goldpreises zur Jahreswende hat die Aktie erwartungsgemäß deutlich höher getragen. Jetzt ist sie erst einmal an der Hürde von 15,25 US-Dollar abgeprallt. Solange sie nicht unter 14,30 US-Dollar abgleitet, wäre das aber alles im Rahmen eines Rücksetzers, die Chance auf einen Break über 15,25 US-Dollar bliebe erhalten. Sollte das gelingen, würde die nächste Zielzone bei 15,85/16,15 US-Dollar liegen. Das ist möglich, aber nicht sicher genug, um einfach jetzt schon auf der Long-Seite zuzukaufen … Barrick Gold ist eine sehr volatile Aktie und wird es bleiben, hier würden wir nur dann agieren, wenn die Charttechnik, in diesem Fall durch Schlusskurse über 15,25 US-Dollar, entsprechende Fakten schaffen würde.

