Barrick Gold: Nach Gold-Divergenz jetzt wieder kaufbar?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Lieber Leser,

Goldminenaktien-Inhaber rieben sich in den letzten Wochen etwas verwundert die Augen, als trotz steigender Goldnotierungen die Kurse sehr vieler Goldaktien mächtig unter Druck geraten sind. Das ist ein sehr ungewöhnliches Phänomen, da in der Regel Goldwerte immer direkt am Goldpreis hängen. Doch besonders bei Barrick Gold stimmt diese Regel nicht immer.

Wer sich halbwegs mit Gold auskennt, weiß, dass wir hier Anfang Dezember 2015 die Baisse-Tiefs gesehen haben. Barrick Gold war jedoch schon drei Monate vorher, ab September 2015, deutlich im Begriff zu steigen. Und das obwohl in dieser Zeitspanne Gold nochmals um über 10 Prozent unter die Räder gekommen war. In diesem Zusammenhang kann man wohl die jüngste Divergenz zu Gold als ausgleichende Gerechtigkeit bezeichnen.

Trotz der Gewinnmitnahmen seit Mitte Februar sieht Barrick Gold in Euro charrtechnisch noch ganz gut aus. Mit dem Erreichen der 17 EUR Marke steht die Aktie nun auf einer wichtigen Unterstützungslinie, die sich bis in den Mai 2016 zurückverfolgen lässt. Hier dürfte und sollte es in diesen Tagen wieder zu deutlichem Kaufinteresse kommen. Nur so können die 21 EUR als Kursziel auf direktem Wege noch erreicht werden. Sollte hingegen dieser Support wegfallen, droht Barrick Gold ein weiterer Kursverfall zurück auf ca. 15 EUR.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse