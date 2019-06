Barrick Gold: Geht es weiter mit der Rallye?

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Dr. Bernd Heim, dass es bei Barrick Gold derzeit durchaus vielversprechend aussehen könnte. Hier sein Fazit:

Finanztrends Video zu Rallye



mehr >

Der Stand! Bei Barrick Gold ist der alte Widerstandsbereich zwischen 14,10 und 14,17 US-Dollar wieder erreicht und könnte die Aktie in eine Korrektur führen. Die Entwicklung! Am 23. Oktober und am 13. Dezember ging es jeweils bis auf 14,10 bis 14,17 US-Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!