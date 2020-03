Barrick Gold: Ein Gapschluss wäre jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Zur Verwunderung vieler Anleger wurden in der letzten Woche auch das Gold und die Goldminen von der Panik an den Märkten in die Tiefe gerissen. Auch die Barrick Gold-Aktie musste starke Verluste hinnehmen. Der Kurs, der noch am 24. Februar bei 22,57 US-Dollar ein neues Jahreshoch ausgebildet hatte, ging in eine ausgesprochen steile Abwärtsbewegung über und ermäßigte sich bis zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



