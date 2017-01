Barrick Gold – Das Fundament ist gelegt!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Lieber Leser,

das für viele Minenanleger sehr nervenaufreibende Jahr 2016 ist endlich vorbei. Doch unter dem Strich war für Barrick Gold Aktionäre nach fünf Jahren der Durststrecke und kontinuierlich fallenden Kursen ein sehr gutes Jahr. Der Aktienkurs, gemessen in Euro, stieg um genau 127,70 Prozent. Ein besseres Jahr gab in diesem Jahrtausend bislang nicht. Das Chartbild hat sich damit deutlich aufgehellt, auch wenn die Aktie seit Juli 2016 wieder kräftig Federn gelassen hat und bis Mitte November 2016 zeitweise über 37 Prozent eingebrochen ist.

Doch wer über 100 Prozent und mehr will oder gar erwartet, muss eben auch mit möglichen Verlusten von 30 bis 40 Prozent leben und diese hinnehmen. Als Anleger muss man sich nochmals verdeutlichen, dass Barrick damals ab dem Crash-Tief in zehn Monaten um 300 Prozent gestiegen ist. Da ist eine Gegenbewegung nur fällig und gesund. Und genau diese sahen wir nun bis Mitte November, als Barrick Gold sich daran machte die Marke in Verbindung mit dem 50 % Korrektur-Retracement zu testen.

Seitdem schraubt sich die Aktie nun wieder nach oben und steht aktuell direkt am Abwärtstrend. Wird dieser in diesen Tagen überwunden, könnte es eine weitere schnelle Rallybewegung auf ca. 17 EUR geben, wo die nächste charttechnische Hürde schon wartet. Wird auch diese aus dem Weg geräumt, könnte Barrick dann schnell wieder bei 21 EUR stehen.

Vor diesem Hintergrund besteht also durchaus die reelle Chance, dass 2017 nun ähnlich verläuft wie 2016. Allerdings sind mehr als 120 Prozent schon eine große Hausnummer. Dafür müsste der Kurs zum Jahreswechsel 2017/18 bei über 33 EUR notieren. Ob das realistisch ist?

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse