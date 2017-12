Barrick Gold: Freude über den Goldpreis!

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Barrick Gold die Gemüter der Anleger und Dr. Bernd Heim hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Nachdem die Edelmetallpreise noch vor der letzten Sitzung der US-Notenbank eher schwach waren, kam es nach der Entscheidung zugunsten höherer Zinsen zu steigenden Kursen für Gold und Silber. Von den höheren Edelmetallpreisen profitieren nun die Notierungen der Gold- und Silberminentitel wie Barrick Gold.

Die Entwicklung! Im Dezember kam der Kurs zweimal an die Marke von 13,60 US-Dollar heran und es hat sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend gebildet, der die Aktie in den letzten Tagen bis auf über 14 US-Dollar hat ansteigen lassen. Mit dieser Bodenbildung könnte es auch im neuen Jahr zu höheren Kursen kommen.

Der Ausblick! Es könnte auch im neuen Jahr durchaus positiv zugehen bei der Entwicklung von Barrick Gold, auch wenn dies natürlich mit der weiteren Entwicklung des Goldpreises zusammenhängt. Wenn die Aktie bei 15,40 US-Dollar einen weiteren Widerstand überwindet, dann könnte es bis in den Bereich zwischen 16,00 und 16,50 US-Dollar gehen. Falls es aber bei 12 US-Dollar keinen Halt nach unten gibt, könnte es allerdings auch nach unten gehen.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.