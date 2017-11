Barrick Gold: Es wird nochmal brenzlig!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold hat im Rahmen der letzten Quartalsergebnisse enttäuscht. Die Aktie verlor im Anschluss an die Veröffentlichung deutlich an Wert. Seit August des aktuellen Jahres gab die Aktie um 24,6 % nach und notiert derzeit erneut an einer charttechnisch möglicherweise durchaus wichtigen Kurszone. Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, erreichte die Aktie in den vergangenen Wochen die horizontale Unterstützungszone, die sowohl wichtige Tiefs als auch Hochs der letzten vier Jahre markiert.

Positive Korrelation hat abgenommen

Dieser Unterstützungsbereich umfasst eine Kurszone zwischen ca. 13,20-14 US-Dollar je Aktie. Sollte dieser Widerstand nicht mehr halten, könnte sich der Kursverfall in Richtung 11 US-Dollar je Aktie fortsetzen, was einem weiteren Verlust von 21 % gleichkommen würde. Die positive Korrelation zwischen der Barrick Gold Aktie und dem Goldpreis hat in den letzten zwölf Monaten sichtlich abgenommen, was aber nicht unbedingt immer positiv sein muss. Es könnte auch an negativen unternehmensspezifischen Faktoren liegen. Barrick Gold hatte in den letzten Monaten sichtlich mit Problemen rund um die Acaccia-Minen zu hadern. Investoren straften den Wert daher trotz eines stabilen Goldpreises ab.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.