Barrick Gold: Es fehlen minimale Kursgewinne für Trendwechsel!

Lieber Leser,

Barrick Gold hat auch in den vergangenen Tagen wieder Schlagzeilen gemacht. Die Aktie kratzte an einer bedeutenden Hürde und kämpft wieder um den Anschluss an kurzfristige Aufwärtstrends. Jetzt könnte die Aktie einen entscheidenden Durchbruch nach oben schaffen, meinten technisch orientierte Analysen auf Anfrage. Charttechnische Analysten sind ohnehin überzeugter vor diesem Wert.

Barrick Gold: Aufwärtstrends fast intakt

Die technische Analyse untersucht den Abstand zum jeweiligen durchschnittlichen Kurs in verschiedenen Zeiträumen. Barrick Gold hat im wichtigen 200-Tages-Zeitraum einen Abstand von annähernd 7 % zum GD200 aufgebaut. Dies dokumentiert einen klaren Aufwärtstrend. Gleichzeitig verlor die Aktie jedoch den Kampf um den GD38, an dem der Trend aus 38 zurückliegenden Tagen gemessen wird.

Technische Analysten vermuten jedoch, dass der Kampf um diesen kurzfristigen Trend noch nicht entschieden ist. Wie beim GD50 fehlen lediglich minimale Kursgewinne für einen Trendwechsel. Charttechnische Analysten stützen diese Erwartung. Denn jetzt gelte es nur noch, eine Hürde bei 18,00 Euro zu überwinden. Dann wäre eine bedeutende Abwärtstrendgerade vom bisherigen Zwischenhoch 19,19 überwunden.

Das Kursziel beläuft sich aus dieser Sicht auf mindestens 20,00 Euro. Daher ist Barrick Gold derzeit wieder im grünen Bereich.

