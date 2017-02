Barrick Gold: Ersten wichtigen Widerstand überwunden – worauf nun achten?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

noch in dieser Woche haben wir Sie auf den ersten wichtigen Widerstand im Anstieg der Barrick Gold-Aktie seit dem Ausbruch aus der bullischen Flagge hingewiesen. Dieser Widerstandsbereich verlief zwischen 19,70-20,40 US-Dollar je Aktie. Die US-Dollar-Stärke sowie die daraus resultierende Schwäche im Goldpreis unterstützen den Abpraller an diesem Widerstand. Der US-Dollar scheint jedoch zum Ende der Woche hin wieder zu schwächeln, womit der Goldpreis seinen Aufwärtstrend wieder fortsetzen kann. Damit bricht die Barrick Gold-Aktie aus dem besagten Widerstand aus.

4-Jahreshoch im Visier

Damit hat die Barrick Gold-Aktie aus der markttechnischen Perspektive nun eine gute Chance, das Hoch aus dem vergangenen Jahr anzupeilen und zu überwinden. Dieses liegt bei 23,50 US-Dollar je Aktie und damit etwa 15 % vom aktuellen Preisniveau entfernt.

Vorsicht ist angebracht

Seit dem Ausbruch aus der bullischen Flagge ist die Aktie nun um 19 % gestiegen. Es ist naheliegend, dass im Bereich des 4-Jahrehochs einige Gewinnmitnahmen erfolgen sollten. In diesem Fall gilt es dann besonders darauf zu achten, ob ein tieferes Hoch ausgebildet wird, das womöglich auf ein Top hindeuten könnte.

