Barrick Gold: Entweder jetzt … oder nie?

Eigentlich sollte man als Investor es ja machen wie mit der U-Bahn. Ist eine weg, macht’s nichts, es kommt bestimmt gleich die nächste. In einigen Situationen verhält es sich mit Chancen am Aktienmarkt aber anders. Sicher, irgendwo kommen jeden Tag neue Chancen. Aber für einzelne Aktien heißt es bisweilen eben: Sekt oder Selters … jetzt! Die Aktie des Goldminen-Riesen Barrick Gold (ISIN CA0679011084) könnte sich heute in genau einer solchen Situation befinden:

Entweder es gelingt, sich umgehend aus der Zone 18,95/19,53 US-Dollar nach oben abzusetzen oder es wäre damit zu rechnen, dass Barrick dort wieder abdreht, dadurch ein gegenüber Februar klar niedrigeres Hoch ausbildet und die Bären sich auf die Aktie stürzen. Trigger“ des Ganzen ist, klar, der Goldpreis. Und wie sieht es dort aus?

Gold hatte gestern zum zweiten Mal in diesem Jahr von unten an die 200-Tage-Linie geklopft. Und wurde dabei erst einmal gestoppt. Noch ist Gold mit 1.254 US-Dollar (gegen 12 Uhr) aber in Schlagdistanz zu dieser bei 1.260 US-Dollar verlaufenden Linie. Noch kann der Ausbruch also klappen … aber je länger Gold darunter festhängt, desto geringer wird die Chance. Darauf kommt es an. Geht Gold über die 200-Tage-Linie, sollte sich Barrick Gold über 19,53 US-Dollar festsetzen und weiter zulegen können. Denn jeder Dollar, den Gold über Barrick Produktionskosten steigt, schlägt voll auf den Gewinn durch.

Wir meinen: Es muss schon ein klares Signal sein, um Zukäufe zu favorisieren. Ein Schlusskurs über 19,90 US-Dollar wäre da die Mindestanforderung. Dass das hinhaut, steht aktuell bei 55:45, wenn man es als Quote sehen möchte. Nicht umwerfend, aber für die Börse gar nicht so wenig. Vorgreifen sollte man dem aber dennoch auf keinen Fall: Nur der Schlusskurs ist entscheidend. Bestehende Positionen abzusichern sollte man auch besser nicht vergessen, denn wenn es dreht, kann es ungemütlich werden. Ein Stoppkurs um 18,10 US-Dollar würde sich da momentan anbieten.

