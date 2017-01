Barrick Gold: Durchhalten wurde belohnt!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

letzte Woche sorgten die Nachrichten zu Barrick Gold für einiges Aufsehen. Denn obwohl die Aktie in 2016 einiges an auf und ab hatte verkraften müssen, so konnte man das Jahr doch mit einem deutlichen Plus abschließen. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Barrick Gold und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Starke Nerven haben sich gelohnt! Die Aktionäre von Barrick Gold haben in den letzten Monaten wirklich einiges mitmachen müssen, denn die Kursschwankungen sind hoch. Dennoch hat sich, auf Jahressicht, das Halten absolut gelohnt, liegt die 12-Monats-Performance der Aktie in US-Dollar doch bei über +110%.

Durchhalten war nötig! Denn die zweite Jahreshälfte 2016 war für die Barrick Gold-Aktie nicht gerade besonders gut, denn da der Goldpreis zurückkam verlor auch die Aktie. Barrick Gold konnte allerdings davon profitieren, dass die Förderkosten im Branchenvergleich bei niedrigen 740-755 Dollar je Feinunze liegen. Da gibt es also einen entscheidenden Vorteil. So sagt es zumindest die Prognose, die Barrick Gold selbst für die Förderkosten 2016 gegeben hat.

Ist diese Selbsteinschätzung realistisch? Am 15. Februar stehen die neuen Quartalszahlen von Barrick Gold an, dann wird sich dies zeigen. Müssen sich die Aktionäre trotzdem mit niedrigen Aktienkursen aufgrund des Goldpreises herumschlagen? Wir halten Sie informiert!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse