Barrick Gold: Dividendenzahlung steht an!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

Kleinvieh macht auch Mist: Barrick Gold hat eine Quartalsdividende von 3 US-Cents je Aktie angekündigt. Wer diese erhalten möchte, sollte diese Daten kennen: Zahltag soll laut Barrick Gold der 15. Dezember sein. Die Zahlung erhalten sollen diejenigen Aktionärinnen/Aktionäre, die am 30. November 2017 die Aktien besitzen (sogenannter „record date“). Bei diesem Termin würde ich erfahrungsgemäß bereits nicht erst am 30.11., sondern bereits früher kaufen. Denn wenn z.B. nicht direkt an der Heimatbörse gekauft wird, dann kann der Stichtag auch etwas früher sein. Selber schon erlebt.

Barrick Gold: 3 Cents pro Aktie als Quartalsdividende

Ansonsten finde ich im Hinblick auf die Barrick Gold Aktie weiterhin die Entwicklung in Tansania sehr wichtig. Bekanntlich wurden da die Eckdaten im Hinblick auf eine mögliche Einigung mit der Regierung Tansanias veröffentlicht. Von einer Aufhebung des Exportstopps für Acacia Mining konnte ich da aber noch nichts lesen. Und Acacia Mining gehört mehrheitlich zu Barrick Gold (63,9% Beteiligung) und lieferte 2016 knapp 10% der gesamten Goldproduktion von Barrick Gold. Hier geht es also um keine Kleinigkeiten. Deshalb rate ich dazu, dies im Blick zu behalten.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.