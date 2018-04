Barrick Gold: Diesen Termin sollten Aktionäre kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

bei Barrick Gold könnten sich die Aktionäre den Termin 24. April rot anstreichen im Kalender. Denn an dem Tag soll nicht nur die diesjährige Hauptversammlung des Unternehmens stattfinden – es soll dann auch die Zahlen zum ersten Quartal 2018 geben. Der „conference call“ zu den Zahlen soll am besagten 24. April stattfinden – die Zahlen selbst könnten bereits am Vortag ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.