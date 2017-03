Barrick Gold: Diese Aktie ist ein wahrer Kämpfer!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Lieber Leser

Barrick Gold hat nunmehr einen kleinen Turnaround geschafft. Die Aktie kletterte in der zurückliegenden Woche um beeindruckende 4 % und kratzte damit an trendentscheidenden Marken. Charttechnische und technische Analysten erwarten jetzt einen deutlichen Wiederanstieg der Aktie.

Barrick Gold: Aufwärtstrend erreicht

Zuletzt war die Aktie binnen Monatsfrist auf mehr als 10 % Minus gefallen. Durch die jüngsten Gewinne gelang aus charttechnischer Perspektive eine Kehrtwende, die kurzfristig beeindruckt. Die kurzfristig vom Top bei 19,19 vom 20. Februar ausgehende Abwärtstrendgerade konnte nach oben durchbrochen werden, womit ein erstes Aufwärtstrendsignal gelang.

Charttechnische Hürden auf dem Weg zu neuen Tops sind nicht mehr sichtbar. Deshalb ist die Aktie derzeit im charttechnischen Hausse-Modus. Technisch betrachtet eroberte Barrick Gold den GD200 zurück und befindet sich damit im langfristigen Aufwärtstrend. Auch im mittelfristigen Zeithorizont ist bei einem Abstand von 9 % zum GD100 der Aufwärtstrend nicht nur erreicht, sondern jetzt auch stabiler.

Kurzfristig könnte ein schneller Aufwärtstrend erreicht werden, wenn Barrick Gold noch wenige Cent dazugewinnt. Hier erwarten Analysten spätestens ein massives Aufbruchsignal.

Barrick Gold steht demnach kurz vor dem Übergang in den grünen Bereich.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.