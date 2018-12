Barrick Gold Corporation: Der Schwung lässt nach

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Barrick Gold Corporation Aktie verbuchte bislang einen sehr erfolgreichen Start in den Dezember. Ein anhaltender Bullenmarkt trieb die Notierung des Titels zuletzt wieder über die Marke von 14 US-Dollar. Am Mittwoch konnte jedoch nicht an diese starke Performance angeknüpft werden. Zuletzt ging es für den Wert um rund 1,5 Prozent auf 13,630 US-Dollar nach unten. Experten sprechen von einer leichten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.