Barrick Gold & Co.: Goldpreis profitiert kurzfristig von festem Yuan!

Die Barrick Gold Aktie hat in den vergangenen Wochen deutlich an Wert verloren. Grund dafür waren nicht nur die unter den Erwartungen ausgefallenen Quartalszahlen, sondern auch der stark gefallene Goldpreis. Der Abwärtssog hat sich in dieser Woche im Goldpreis nochmals verstärkt, ehe es am Donnerstag zu einer leichten Erholung kam. Der Einbruch in der ersten Hälfte der Woche drückte den Preis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kai Rademacher.