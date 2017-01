Barrick Gold – Die Charttechnik war mal wieder schlauer!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

so schnell kann es gehen. Vor etwa einem Monat, Mitte/Ende Dezember 2016, herrschte mal wieder Untergangsstimmung im Minensektor. Besonders den Branchenprimus Barrick Gold, dessen Aktie in USD seit den Hochs im Sommer 2016 deutlich unter die Räder kam und 40 Prozent verloren hatte, hatte es wieder stark erwischt. Entsprechend war die Stimmung der Anleger ähnlich schlecht wie zu den Crash-Tiefs im Herbst 2015. Niemand wollte kaufen. So gut wie alle wollten verkaufen. Bloß raus, bevor die Aktie noch tiefer fällt!

Wer clever war und die damalige Angst im Markt stattdessen für sich zum günstigen Einstieg genutzt hat, kann sich bis heute über fast 30 Prozent Kursplus freuen. Wir hatten Sie damals an dieser Stelle im Zuge der Einschätzung vom 21. Dezember „Barrick Gold – Ein kleiner Fels in der Brandung“ (also zeitlich dicht an den Tiefs) darauf aufmerksam gemacht, dass besonders die charttechnische Lage besser ist als die subjektive Stimmung der Anleger.

Wir hatten darauf hingewiesen, dass Barrick Gold im Wochen-Chart an einer großangelegten Bodenbildungs- und Umkehrformation, der umgedrehten Schulter-Kopf-Schulter-Formation, bastelte, die zum Start ins neue Jahre deutlich steigende Kurse implizierte.

Barrick Gold steht nun erstmals seit Anfang November wieder über 18 USD. Damit ist ein weiterer Kursanstieg recht wahrscheinlich. Wer nicht auf die täglichen Schwankungen achten will und kann, der kann mit etwas langem Atem durchaus noch in diesem Jahr neue Verlaufshochs bei Barrick Gold erleben. Achten Sie auf die rote Widerstandslinie, die bei ca. 24 USD verläuft und die auf der mittelfristigen Zeitebene das nächste Kursziel darstellt.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

