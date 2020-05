Barrick Gold: Die Bullen wollen mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Barrick Gold-Aktie glänzte in einem zu Gewinnmitnahmen neigenden Markt am Freitag mit einem Kursgewinn von 4,70 Prozent. Mit ihm manchen die Bullen deutlich, dass sie an einer Fortsetzung der nach dem Tief vom 16. März begonnenen Aufwärtsbewegung interessiert sind.

Sie hat den Kurs bis zum 23. April in einer steilen Bewegung bis auf 28,50 US-Dollar ansteigen lassen. Auf diesem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung