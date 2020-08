Barrick Gold: Die Bullen tun sich weiterhin schwer

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Barrick Gold-Aktie markierte am 5. Juni bei 22,13 US-Dollar ein Tief und begann von hier aus einen neuen Anstieg. Er gipfelte am 5. August auf einem Hoch bei 30,69 US-Dollar. In der anschließenden Korrektur gelang es den Bären, den Aufwärtstrend seit dem Junitief zu brechen und die Aktie unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurückfallen zu lassen.

Diese Panne konnten die Bullen ...



