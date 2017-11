Barrick Gold: Die Bullen-Falle!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

Barrick Gold konnte entgegen des eigenen Trends kürzlich etwas zulegen. Die Aktie gewann einige Cent hinzu und überzeugte erste Chartanalysten, die nun bei 12 Euro eine mögliche Unterstützung vermuten. Dennoch sehen die meisten Charttechniker Barrick Gold unvermindert unter Druck und warnen ausdrücklich vor einem Einstieg in die Aktie. Barrick Gold war längere Zeit zwischen 14 und 15 Euro hin- und hergeschwankt. Nun sind die Kurse klar nach unten gerutscht und haben dabei mehr als 13 % nachgegeben. Die Bilanz ist in allen Dimensionen in diesem Jahr negativ. Das 6-Monats-Hoch von 15,45 Euro vom 12. Mai 2017 ist weit entfernt. Charttechnisch wären zunächst Hürden bei 14 Euro und bei 15 Euro zu überwinden.

Die Aktie ist zudem inzwischen gefährdet, weil bei 11,98 Euro das 1-Jahres-Tief vom 3. November verläuft. Der Schritt darunter ist nicht groß. Dann würden rasch auch Kurse in Richtung 10 Euro möglich sein. Hier ist eine runde Unterstützung zu vermuten. Wirtschaftlich orientierte Analysten äußern sich weiterhin kaum zum kanadischen Goldbergbauunternehmen.

Technische Analysten: Das sieht schlecht aus!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im Abwärtstrend. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf 21 %. Klarer geht es kaum: Barrick Gold wird aller Wahrscheinlichkeit nach weiter verlieren!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.