Barrick Gold: Blick auf die kommenden Ergebnisse!

Liebe Leser,

in dieser Woche kann die Barrick Gold Aktie, Stand Mittwochmittag, einen Zugewinn von 4 % verzeichnen. Einiges davon kann auf einen steigenden Goldpreis zurückgeführt werden. Dieser gewinnt in dieser Woche deutlich an Wert, nachdem der US-Dollar zur Schwäche neigt und sich geopolitische Risiken erhöht haben. So soll Trump laut Medienberichten einen erneuten Angriff auf Syrien planen, während Saudi-Arabien am Mittwochnachmittag ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.