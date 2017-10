Barrick Gold: Der Blick auf die Schulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Thema „Schuldenlast“ bei Barrick Gold: In den vorigen Jahren wurden die Schulden in Milliardenhöhe immer wieder einmal als Belastungsfaktor genannt. Zu Recht – denn gerade in schlechten Zeiten können sich hohe Schulden als Belastung erweisen, das gilt sowohl für Personen wie für Unternehmen. Nach dieser Kalender-Weisheit der Blick auf die aktuelle Situation bei Barrick Gold. Da besteht ein mittelfristiges Ziel, die Schuldenlast auf 5 Mrd. Dollar zu senken. Ich finde es recht gut, dass das Management über einzelne Quartale hinausschaut und einen entsprechenden Plan für die Verringerung der Schulden aufgestellt hat. Demnach sollen im laufenden Jahr netto 1,45 Mrd. Dollar Schulden zurückgezahlt werden.

Barrick Gold: Schulden um rund 1,5 Mrd. Dollar gesenkt

Und laut den 9-Monats-Zahlen ist dieses Ziel bereits erreicht, denn von Jahresbeginn bis zum Ende des dritten Quartals hat Barrick Gold die eigenen Schulden um fast 1,5 Mrd. Dollar zurückgefahren. Ganz gut finde ich, dass von den Schulden nur ein kleiner Teil vor 2020 fällig werden. Entsprechend verschafft das „Luft“, und entsprechend wurden auch im dritten Quartal später fällige Schulden getilgt. Konkret ging es dabei z.B. um Rückzahlungen für eine im Mai 2023 fällige Verpflichtung.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.