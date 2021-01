Barrick Gold: Die Bären haben die Lage gut im Griff

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Vor der US-Wahl schöpften die Bullen auch bei der Barrick Gold-Aktie am 9. November Hoffnung und initiierten einen neuen Anstieg. In der Spitze drang der Kurs anschließend bis zum 6. November auf ein Hoch bei 29,60 US-Dollar vor. Der Wert trat aber sofort wieder den Rückzug an, als am 9. November die Meldungen über die erfolgreiche Impfstoffentwicklung über die Ticker ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung