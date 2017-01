Barrick Gold: Ausbruch nimmt Momentum auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

die Barrick Gold Aktie hat ihren Ausbruch aus der bullischen Flagge in der vergangenen Woche bestätigt, indem sie über dem Ausbruchsniveau geschlossen hat. In dieser Woche kann die Aktie ihr Ausbruchsmomentum weiter ausbauen. Seit dem Ausbruch stehen ca. 3,5 % an Wertgewinn zu Buche.

Goldpreis bleibt stabil

Unterstützend bei dieser Entwicklung waren sicherlich der schwächere US-Dollar und damit der weiterhin stabile Goldpreis. Dieser konnte in der vergangenen Woche über dem Widerstand bei 1.200 US-Dollar je Feinunze schließen und stieg am Montag auf bis zu 1.220 US-Dollar je Feinunze. Kann sich der Goldpreis weiter stabilisieren, was aus der markttechnischen Perspektive wahrscheinlich erscheint (kurze Rücksetzer nicht ausgeschlossen), so dürfte sich auch die Barrick Gold Aktie weiter stabilisieren.

Insofern gilt: Sofern sich die Barrick-Aktie im Zuge von möglichen Rücksetzern auf Wochenschlusskurs-Basis oberhalb der zuvor überwundenen bullischen Flagge halten kann, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf die Fortsetzung des Aufwärtstrends. Erste relevante Widerstände und gleichzeitig Ziele liegen in etwa bei 19,00, 20,00 und das Hoch aus dem letzten Jahr bei 23,60 US-Dollar je Aktie.

