Barrick Gold- Ausbruch aus bullischer Flagge gestaltet sich schwierig!

die Barrick Gold Aktie hat sich in all der Zeit, in der der Goldpreis wieder eingebrochen ist, äußerst stabil gezeigt. Das ist in der Regel nicht verwunderlich, vor allem bei Unternehmen, die unter einem hohen Leverage operieren, also hoch verschuldet sind. Sie neigen dazu in Zeiten steigender Preise, mehr Wertzuwachs zu verzeichnen als ihre Peers, die weniger verschuldet sind. Bei Barrick Gold kommt allerdings noch hinzu, dass die Verschuldung im Laufe des Goldpreis-Anstiegs im vergangenen Jahr, deutlich gesenkt werden konnte als auch die Produktionskosten reduziert. Daher ist das Unternehmen nun zunehmend bei niedrigeren Goldpreisen in der Lage erhöhte Umsätze einzufahren als in den Jahren zuvor, dürfte allerdings gleichzeitig weiterhin von jeder Erholung im Goldpreis aufgrund des erhöhten Leverages profitieren.

Bullische Flagge gebrochen

Das zeigt sich auch in der technischen Entwicklung des Kurses, denn trotz des steilen Absturzes im Goldpreis, korrigierte die Aktie im normalen Rahmen innerhalb einer nach unten gerichteten, bullischen Flagge, die als Fortsetzungsformation gilt. Im Rahmen der aktuellen Goldpreiserholung, schaffte es der Kus der Barrick Gold Aktie nun über diese Flagge hinaus, schloss in der vergangenen Woche allerdings noch nicht über dem Ausbruchsniveau. Zwar konnte sich die Aktie in dieser Woche größtenteils darüber entwickeln, am Freitag sieht es jedoch erneut stark danach aus, als würde der Wochenschlusskurs wieder innerhalb der Flagge notieren. Wir werden sehen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

