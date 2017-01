Barrick Gold- Ausbruch mit Goldpreis?

Lieber Leser,

der Goldpreis hat einen wichtigen technischen Widerstand erreicht. Er notiert mit 1.205 US-Dollar je Feinunze am Donnerstagvormittag also knapp darüber. Wie wir jedoch bereits in unserer Analyse zum Goldpreis erklärt haben, gilt der Widerstand, aus der markttechnischen Perspektive allerdings noch nicht als überwunden, so sehen wir das zumindest. Erst, wenn der Goldpreis auf Wochenbasis deutlich über 1.205 US-Dollar schließt, wäre es das erste Zeichen, für weitere Aufwärtspotential. Die Lage stellt sich bei der Kursentwicklung der Barrick Gold Aktie ähnlich dar.

Ausbruch aus Flagge noch nicht bestätigt

Die Barrick Gold Aktie haben wir ebenfalls bereits mehrmals analysiert und dabei festgestellt, dass sich der Kurs seit einiger Zeit innerhalb einer bullischen Flagge nach unten bewegt, was unter markttechnischen Kriterien, als Korrekturtrend und Fortsetzungsformation gilt. Zuletzt hat sich der Kurs innerhalb der Flagge in Richtung obere Begrenzung bewegt und reagierte demnach auch die Erholung im Goldpreis. Ein Ausbruchsversuch fand bereits in der letzten Woche statt. Doch wie so immer, raten wir im Falle von Ausbrüchen die Schlusskurse auf Wochenbasis zu beachten. Der Kurs der Barrick Gold Aktie konnte in diesem Fall nicht über der Flagge schließen. Damit sind Kurse oberhalb von mindestens 17,30 US-Dollar je Aktie gemeint. Und auch in dieser Woche erfolgte ein kurzfristiger Ausbruch und auch in dieser Woche, stagnierte der Kurs auf Tagesbasis wieder darunter. Schauen wir also, ob diese Woche der Ausbruch gelingen kann und der Kurs am Freitagabend über dem Ausbruchsniveau schließen kann?

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse