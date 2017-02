Barrick Gold: Auffällig stabil – da kann noch was kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Der kanadische Minenriese Barrick Gold (ISIN CA0679011084) ist für Anleger eine Art Gold-Investment mit Hebelwirkung. Ein Anstieg des Goldpreises wirkt auf die Margen des Unternehmens deutlich stärker, daher setzen viele Investoren neben Gold selbst auch auf ausgewählte Minenwerte. Und das tun sie momentan mit großer Entschlossenheit, denn:

Es fällt auf, dass Barrick Gold sich in der Widerstandszone 18,95/19,53 US-Dollar festgebissen hat und bislang nicht zurücksetzt, obwohl der Goldpreis zuletzt an einem markanten Widerstand um 1.240 US-Dollar nach unten abgewiesen wurde. Hier, bei Barrick Gold, bleiben die Akteure bullish. Was bedeutet das für die kommenden Tage und Wochen?

Wenn der Goldpreis selbst oberhalb des Bereichs um 1.219/1.225 US-Dollar wieder die Kurve kriegt und an oder gar über die bei knapp über 1.260 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie steigt, kann Barrick Gold förmlich durch die Decke gehen. Denn der Break über die aktuell hartnäckig belagere Widerstandszone 18,95/19,53 US-Dollar würde aus charttechnischer Sicht kräftiges Potenzial in Richtung 23/23,50 US-Dollar freisetzen. Aber:

Der „Trigger“ des Ganzen bleibt eben der Goldpreis. Sollte es da zu einem Bruch der Unterstützung um 1.219/1.225 US-Dollar kommen, würde der momentan bei Barrick Gold noch dominierende Optimismus schnell zerplatzen, daher wäre es ratsam, sich hier relativ eng mit einem Stoppkurs um 18 US-Dollar abzusichern. Denn würde die Aktie darunter rutschen und damit die Dezember-Aufwärtstrendlinie ebenso wie 20-Tage- und 200-Tage-Linie brechen, kann sich diese so volatile Aktie schnell bei 16 US-Dollar wiederfinden.