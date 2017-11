Barrick Gold: Ein Aufbruchssignal?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

Barrick Gold konnte im Dienstagshandel nach langer Talfahrt endlich mal wieder ein positives Zeichen setzen. Sehr kurzfristig orientierte Analysten sind daher der Meinung, der Wert sei möglicherweise in der Lage, wieder um etwa 17 % steigen zu können. Im Einzelnen: Die Aktie hat nach Meinung der mittel- und langfristig orientierten Chartanalysten keine große Wahrscheinlichkeit, schnell wieder in einen Aufwärtstrend zu wechseln. Die Kurse waren im Sommer bis in den Herbst hinein nach einer leicht abwärts gerichteten Seitwärtstrendphase plötzlich weiter abgesackt. Der Goldpreis, der für das Wohl und Wehe des Unternehmens vist, hat sich nicht so stark bewegt.

Insofern wird die große wirtschaftliche Schwäche der Mine(n) deutlich. Wenn die Erlöse durch einen schwachen Goldpreis zu niedrig sind, dann wirkt ein Hebeleffekt mit hohen Verlusten bei Erlösen leicht unterhalb des Produktionspreises. Diese Schwelle scheint kürzlich beim leicht sinkenden Goldpreis erreicht worden zu sein. Fundamentale Analysten entziehen sich allerdings der Bewertung und vor allem der Empfehlung am Markt, da die Relationen zwischen Produktions- und Goldpreis sowie die Werthaltigkeit neu aufgeschlossener Minen oder Projekte kaum zu taxieren sind. Insofern liegen keine für uns relevanten Erkenntnisse vor.

Technische Analysten: Abwärtstrend bleibt intakt

Technische Analysten sind der Meinung, das Papier sei in jeder zeitlichen Dimension im Abwärtstrend. Die Kurse verlaufen deutlich unter dem jeweiligen gleitenden Durchschnittskurs. Auf den GD200 etwa fehlen gut 24 %. Insofern liegt ein massives Verkaufssignal vor! Jedoch könnte die Aktie von Barrick Gold branchenbedingt in den kommenden Wochen überraschend wieder anziehen. Dies lässt sich jedoch mit den Methoden der technischen Analyse aus den vorliegenden Daten nicht erkennen.

