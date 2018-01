Barrick Gold: Auf dem Weg nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold konnte zuletzt wieder stärker überzeugen. Die Aktie hat nun eine wichtige Unterstützung bestätigen können und damit etwas Hoffnung bei kurzfristig orientierten Chartanalysten ausgelöst. Wenn die Voraussetzungen stimmen, dann könnte es sogar in Richtung 14 Euro hinaufgehen, so die Meinung der charttechnischen Experten. Konkret: Die Aktie hat nun mit einigen Cent Kursbewegung bestätigt, dass es so schnell nicht mehr auf die Unterstützung von 12 Euro nach unten gehen sollte. Die Werte laufen im herrschenden charttechnischen Abwärtstrend pendeln seit acht Wochen um die 12 Euro herum und haben sich etwas nach oben gelöst. Wer genau hinsieht, erkennt die besondere Chance darin, dass der Wert bis zu den runden 14 Euro keine nennenswerte Hürde mehr überwinden müsste. Das entspricht einem möglichen Potenzial von rund 13 %, sodass die Aktie an sich wieder auf ein höheres Niveau steigen kann. Nur: Der Abwärtstrend dominiert das Chartbild noch immer. Die Kurse sind am 7. Dezember 2017 auf das derzeit gültige 1-Jahres-Tief bei 11,53 Euro gesunken und konnten sich seitdem um gerade einmal 5 % absetzen. Insofern ist es aus charttechnischer Sicht zumindest mutig, davon auszugehen, das 6-Monats-Hoch bei 15,44 Euro vom 4. September sei schnell zu erreichen.

Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten konnten zuletzt nicht mehr vermeldet werden. Ohnehin ist der Goldminentitel bei Bankanalysten kaum unter Beobachtung. Der Wert ist also in einem neutralen Stimmungsumfeld.

Technische Analysten: Abwärtstrend!

Technische Analysten sind noch immer der Meinung, die Aktie sei in einem Abwärtstrend gefangen. Schließlich habe der Wert die mittel- und langfristigen Trendsignale abwärts gedreht. Der GD200 verläuft in Höhe von 14,35 Euro und ist damit knapp 16 % entfernt. Auf den GD100 fehlen noch knapp 7 %. Die Aktie löst damit ein Verkaufssignal aus!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.