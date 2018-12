Barrick Gold: Angaben zur Dividende!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Diese Woche gab es von Barrick Gold Angaben zur Höhe der Dividende für das 4. Quartal 2018. Demnach habe das Board of Directors eine Dividendenzahlung von 0,07 Dollar je Aktie beschlossen. Die Auszahlung soll an diejenigen Aktionäre erfolgen, welche die entsprechenden Barrick Gold Aktien am 28. Dezember 2018 im Depot haben (wer kurz vorher an einem ausländischen Börsenplatz kauft, sollte entsprechende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.