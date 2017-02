Barrick Gold: Analyse des Geschäftsberichts (Teil 3)

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

eins der größten Probleme von Barrick Gold ist sicherlich die finanzielle Verschuldung. Unternehmen, die hoch verschuldet sind, können bei Kurserholung zwar mehr als ihre weniger verschuldeten Peers an Wert gewinnen. Allerdings wirkt sich der Leverage auch in die entgegengesetzte Richtung aus.

Reduzierung der Verschuldung schreitet voran

Die Gesamtverschuldung des Unternehmens lag in 2014 bei 13,08 Mrd. US-Dollar. In 2016 ist die Verschuldung weiterhin sehr hoch, allerdings mit 7,93 Mrd. US-Dollar um einiges geringer. Alleine in 2016 konnten 2,04 Mrd. US-Dollar an Schulden abgebaut werden. Damit erfüllte Barrick Gold die eigenen Ziele. Für 2017 wird ein Schuldenabbau von etwa 1,8 Mrd. US-Dollar geplant. Seit 2015 konnten somit bereits mehr als 5 Mrd. US-Dollar an Schulden abgebaut werden. Dennoch bleibt Barrick Gold unter den Peers der am höchsten verschuldete Goldminenbetreiber.

Hohe liquide Mittel

Barrick Gold bleibt also weiterhin finanziell hoch verschuldet. Das Gearing (Nettofinanzverbindlichkeiten durch Eigenkapital) liegt mit 113 % immer noch über der normalerweise annehmbaren Spanne von 40-70 %. Per Q3 2016 betrug das Gearing, unseren Berechnungen nach, annualisiert 140 %. Positiv dabei ist jedoch, dass der Großteil der Schulden langfristiger Natur sind. Weniger als 200 Mio. US-Dollar an Schulden fallen noch vor 2019 zur Rückzahlung an. Etwa 63 % an Schulden werden nicht vor 2032 fällig.

