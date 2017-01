Barrick Gold Analyse (2) – Ein Blick ins Technische!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

im ersten Teil unsere Analyse zu Barrick Gold, haben wir uns die fundamentale Lage von Barrick Gold angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass Barrick Gold die Produktionskosten in 2016 deutlich senken konnte und zwar mehr als einige der Peers. Gleichzeitig konnte der Gewinn je Aktie die Erwartungen im letzten Quartal übertreffen. Weiterhin scheint Barrick Gold, was die Verbindlichkeiten angeht, nicht weit davon entfernt zu sein, sein Ziel von 2,0 Mrd. US-Dollar an Schuldenabbau in 2016 zu erreichen. Per Q3 2016 waren es bereits 1,4 Mrd. US-Dollar. Des Weiteren will Barrick Gold die Produktion weiter ausbauen. Schauen wir uns die technische Lage bei der Kursentwicklung an.

Daten bestätigen Stabilität

Der Kurs der Barrick Gold Aktie befindet sich klar im Korrekturmodus, seitdem auch der Goldpreis deutlich an Wert verloren hat. Im Gegensatz zum Goldpreis, der nur noch ein Quäntchen davon entfernt ist, seinen langfristigen Abwärtstrend wiederaufzunehmen, kann man die bullische Flagge, innerhalb derer die Barrick Gold Aktie korrigiert, immer noch als klassische Fortsetzungsformation anerkennen. Der Kurs hat sich in den vergangenen drei Wochen in Richtung der oberen Flaggenbegrenzung entwickelt. Die guten fundamentalen Entwicklungen und die daraus resultierenden Aussichten, scheinen den Wert tatsächlich resistenter gegen starke Goldpreis-Fluktuationen gemacht haben. Sollte der Goldpreis irgendwann wieder deutlich anziehen, wäre der Ausbruch aus der Korrektur-Flagge ein erstes Signal für die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Aktuell verläuft die obere Trendlinie bei ca. 17,00 US-Dollar je Aktie.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

