Barrick Gold Analyse (1) – Ein Blick ins Fundamentale!

im Vergleich zu seinen Peers Newmont Mining, Goldcorp und Agnico-Eagle Mines, hatte Barrick Gold bei den letzten Quartalszahlen auf voller Linie überzeugen können. Barrick Gold übertraf damit die Erwartungen hinsichtlich einiger wichtiger Faktoren. So konnte der Gewinn je Aktie (EPS) mit 0,24 US-Dollar, die Erwartungen von 0,21 US-Dollar übertreffen. Auch die Umsatzerlöse lagen mit 2,3 Mrd. US-Dollar über den Erwartungen. Zwar sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr kaum gestiegen, in Anbetracht der Tatsache, dass die Produktion um 17 % zurückgefahren wurde, ist es allerdings keine schlechte Sache. Da die Goldproduktion im dritten Quartal eher rückläufig gewesen ist, führt man die Gewinne auf einen in diesem Zeitraum gestiegenen Goldpreis sowie erheblich reduzierte Produktionskosten zurück.

Produktionswachstum wird erwartet

Neben den übertroffenen Erwartungen bei einigen Kenn- und Bilanzzahlen, nahmen Anleger auch die neue Produktions-Guidance positiv zur Kenntnis. Demnach wollte Barrick Gold in 2016 zwischen 5,25-5,5 Mio. Unzen Gold produziert haben, zuvor waren es zwischen 5,0-5,5 Mio. gewesen. Auch die oben genannten Peers scheinen ihre Produktionen so langsam anziehen zu wollen.

Deutlich gesenkte Kosten

Per Q3 2016 erreichte Barrick Gold den eigenen Angaben nach, All-In Produktionskosten für eine Feinunze Gold von 704 US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal wurde somit eine Reduktion der Kosten von 8,7 % erreicht, im Vergleich zum Vorquartal sogar 10,0 %. Zu der Kostenreduktion haben überwiegend erhöhte Produktivität und Einsparungen beigetragen. Einer der hauptsächlichen Treiber war der Verkauf von Minen, die mit hohen Kosten operierten. Die Produktionskosten von Barrick Gold, sind ebenfalls niedriger als die der Peers Newmont Mining, Yamana Gold und Kinross Gold. Für 2016 peilt Barrick Gold daher geringere Produktionskosten von 740-755 US-Dollar je Feinunze an, als im Quartal zuvor. Aber auch in Q2 hatte Barrick Gold bereits die Guidance für die Kosten gesenkt.

Finanzielle Stabilität

Die finanzielle Stabilität, bzw. die hohe Verschuldung ist einer der hauptsächlichen Risikofaktoren des Unternehmens. Das Unternehmen hat sich daher der Entschuldung mit höchster Priorität verschrieben. Im ersten Halbjahr 2016 trennte sich das Unternehmen von 968 Mio. US-Dollar an Schulden, in den drei ersten Quartalen waren es bereits 1,4 Mrd. US-Dollar. Damit sind bereits 70 % des selbstgesteckten Zieles von 2,0 Mrd. US-Dollar erreicht. Seit 2015 konnte sich Barrick Gold von Schulden in Höhe von 4,5 Mrd. US-Dollar trennen. Dennoch, im Vergleich zu den Peers Goldcorp, Kinross Gold, Yamana Gold sowie Agnico-Eagles Mines, operiert Barrick Gold weiterhin finanziell stark gehebelt, jedoch belaufen sich die kurzfristigen bis 2019 laufenden Verbindlichkeiten auf etwa 200 Mio. US-Dollar, womit das Unternehmen den eigenen Angaben nach, kurz- bis mittelfristig gut aufgestellt ist.

