Barrick Gold: Aktionäre wittern fette Beute!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Auch in der aktuellen Woche zeichnet sich ein bekanntes Bild ab. Die Barrick Gold Aktie zeigt sich guter Dinge und steigt weiter an. Nun hat der Kurs der Goldminenbetreiber-Aktie sogar das charttechnische Kursziel bei 18 USD erreicht. Dieses wurde im Zuge des Aufwärtstrends immer wahrscheinlicher. Am Dienstag zeichneten sich nun erste Gewinnmitnahmen ab, auch der Goldpreis zeigte sich etwas volatiler als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung