Barrick Gold: Die Aktie trägt schweren Ballast mit sich herum!

die Aktie des kanadischen Goldbergbauunternehmens Barrick Gold präsentiert sich derzeit in einer stark volatilen Verfassung. Seit dem Jahreswechsel offenbarte das Chartbild immer wieder Phasen mit steigenden Kursen, bevor es wieder in die andere Richtung ging. Dabei orientierte sich der Kurs über weite Strecken an der Entwicklung des Goldpreises. Das verwundert nicht, da Minenbetreiber wie Barrick Gold bei steigenden Goldpreisen entsprechend höhere Erträge erwirtschaften. Insofern spricht man auch gerne von einer Hebelwirkung des Goldpreises auf die Aktie des Goldproduzenten. In den letzten Wochen sind die jeweiligen Kursverläufe hingegen deutlich auseinandergedriftet. Für die Aktie von Barrick Gold ging es im April deutlich nach unten, während der Goldpreis nur kleinere Verluste zeichnet. Womit hat das zu tun?

Schwache Quartalsbilanz

Dies könnte vor allem an den doch eher enttäuschenden Quartalszahlen liegen, die die Kanadier Ende April vorgelegt hatten. Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis je Aktie wurden die Konsenserwartungen zum Teil deutlich verfehlt. Während Analysten im Vorfeld mit einem Gewinn je Aktie (bereinigtes EPS) von 20 Cent gerechnet hatten, wies Barrick Gold lediglich 14 Cent pro Anteilsschein aus.

Zum anderen dürfte Anlegern der schwächere Ausblick auf den Magen geschlagen haben. Hier geht das Management nunmehr von einer Produktionsmenge von 5,3 bis 5,6 Mio. Unzen aus, nachdem zuvor 5,6 bis 5,9 Mio. Unzen angepeilt worden waren. Zur Ehrenrettung von Barrick Gold muss man allerdings erwähnen, dass dies vor allem mit dem Verkauf von 50 Prozent der Anteile an der argentinischen Veladero-Mine zusammenhängt. Des Weiteren sollen die All-in-Kosten zwischen 720 und 770 Dollar pro Unze liegen.

Analysten senken den Daumen

Analysten reagierten verschnupft und straften den Minenbetreiber mit Herabstufungen ab. So kam es in den letzten vier Wochen zu insgesamt 6 Abstufungen, lediglich einmal wurde die Aktie hochgestuft. Diesen Ballast scheint die Aktie derzeit mit sich herumzutragen, so dass auch die jüngste Goldpreiserholung kaum auf den Aktienkurs von Barrick Gold durchschlagen konnte.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.