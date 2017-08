Barrick Gold: Aktie steht kurz vor Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

der Goldpreis hat in dieser Woche erstmals seit Langem die Preiszone bei 1.300 US-Dollar überwinden können. Zeitweise stieg er sogar auf 1.326 US-Dollar an. Am Dienstagnachmittag brach der Goldpreis jedoch auch abrupt wieder ein, nachdem sich das geopolitische Risiko verringerte und US-Daten deutlich über den Erwartungen ausgefallen waren und den US-Dollar damit stützten. Dennoch notiert der US-Dollar Index trotz der Erholung weiterhin unterhalb des 200-Wochendurchschnitts. Ein Reversal sollte noch nicht ausgerufen werden. Der Goldpreis könnte daher weiterhin stabil bleiben, so auch einige der Minenwerte wie etwa Barrick Gold. Sollte auch die Inflation demnächst anziehen, könnte der Goldpreis zusätzlich einen guten Push erhalten.

Aktie kurz vor Ausbruch?

Die Aktie befindet sich weiterhin in ihrem Konsolidierungstrend. Der Aufwärtstrend blieb bisher jedoch intakt, da der Kurs oberhalb der beiden langfristigen Wochendurschnitte notiert. Seit Juli hat die Aktie einen Zugewinn von 17 % verzeichnet und bewegt sich nun auf eine relevante Widerstandszone zu, nämlich die Trendlinie, die die letzten wichtigen Hochs in diesem Konsolidierungstrend miteinander verbindet. Kurse über 18,60 US-Dollar je Aktie würden erste Signale eines technischen Ausbruchs aus dem Konsolidierungstrend andeuten. Danach käme der Preisbereich zwischen 20-22 US-Dollar je Aktie ins Blickfeld. Dieser Preisbereich konnte in der ersten Hälfte des Jahres nicht überwunden werden. Ein Ausbruch dürfte auf die Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeuten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.