Barrick Gold-Aktie: Das sind deutliche Signale….

Gold ist in den Augen vieler Investoren angesichts der Euro-Schuldenkrise ein „must have". Davon sollten auch die Unternehmen der Branche „Goldminen" profitieren, also die Aktie von Barrick Gold ebenso wie andere. Barrick Gold ist jedoch am Montag mit einem Abschlag von annähernd 3 % am Markt gehandelt worden. Anti-Trend-Investoren würden bereits wieder von einem günstigen Einstiegssignal sprechen. Chartanalysten jedoch halten die ...

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.