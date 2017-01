Barrick Gold: Aktie sagt „Ja“ – Goldpreis sagt „Nein“!

Lieber Leser,

der Goldpreis gibt zum Ende der Woche nach. Am Donnerstag notierte der Preis für eine Feinunze sogar wieder deutlich unter dem Preisniveau von 1.200 US-Dollar. Das ist bitter, denn noch in der letzten Woche konnte die Barrick Gold-Aktie mit dem stabilen Goldpreis ihren Korrekturtrend überwinden. Anzumerken ist jedoch, dass sich das Wertpapier auch im Zuge des abrupten Goldabstieges in der zweiten Jahreshälfte 2016 stabil halten konnte.

Zahlenmäßig gute Entwicklung

In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres hat Barrick Gold zahlenmäßig einiges geschafft. Sowohl die Umsatzrendite als auch die Eigenkapitalrendite konnten gesteigert werden. Ebenso deutlich konnte die Verschuldung verringert werden, auch wenn Barrick im Vergleich zu der Peer-Gruppe nach wie vor die höchsten Gesamtverbindlichkeiten zu schultern hat. Der Gewinn je Aktie betrug in dem Zeitraum 0,20 US-Dollar und war nur marginal höher als zuvor (0,19 Dollar).

Vor allem weil die Aussichten positiv sind und das Unternehmen im Großen und Ganzen erwartet, die angestrebten Ziele zu erreichen, dürfte der Kurs noch etwas Stabilität zeigen. Bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen für Q4 am 16. Februar dürfte die Aktie aber unter Berücksichtigung eines schwachen Goldpreises wohl kaum viel Potential nach oben haben. Der technische Ausbruch bleibt so lange intakt, falls sich der Kurs oberhalb des zuvor überwundenen Korrekturtrends hält – also in etwa über 16,30 US-Dollar je Aktie.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse