Barrick Gold Aktie: Der positive Trend hält an

Barrick Gold hat in den vergangenen Handelssitzungen eine überzeugende Vorstellung abgeliefert. Der Wert konnte den charttechnischen Aufwärtstrend weiter verteidigen, so die Meinung der Spezialisten. Denn nach einem kleinen Aufgalopp seit Anfang März mit mehr als 2 Euro Aufschlag wurden jetzt Seitwärtstrends eingeläutet. Dennoch ist dies ein überzeugendes Zeichen, da die Hürde bei 11 bis 11,50 Euro in einem anderen Fall zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.