Barrick Gold Aktie: Das ist ein wichtiges Signal

Barrick Gold ist am Donnerstag noch einmal etwas stärker geworden. Hilft dies bereits? Skeptiker sind nicht überzeugt. Das Plus von 1 % hat die charttechnische Situation noch nicht entscheidend verändert. Vielmehr könnten die Notierungen nach Meinung der Experten in den kommenden Wochen noch einmal den Weg nach unten antreten, da die Doppeltiefs bei 9 Euro dem letzten Ansturm nicht standgehalten haben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.