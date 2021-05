Barrick Gold-Aktie: Das ist richtig stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Barrick Gold-Aktie konnte in den vergangenen vier Wochen stark von steigenden Goldpreisen profitieren. Während das Edelmetall sich in diesem Zeitraum um 5,6 Prozent verteuerte, ging es mit dem Börsenkurs des zweitgrößten Goldproduzenten im gleichen Zeitraum sogar um 12,6 Prozent in die Höhe.

Diese Bewegung scheint sich weiter fortzusetzen. Am Mittwoch startete die Barrick Gold-Aktie erneut mit Zugewinnen in den Handel und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung