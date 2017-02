Barrick Gold: Aktie gewinnt nach Ausbruch zunehmend an Momentum!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Lieber Leser,

der Goldpreis hat in dieser Woche wieder etwas mehr Stabilität erfahren, nachdem er in der vergangenen Woche noch eingebrochen war. Das macht das aktuelle Tauziehen zwischen vielen Währungen und dem US-Dollar deutlich, welches auf die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der US-Politik zurückzuführen ist. In der kurzfristigen Betrachtung fällt auf, dass die Barrick Gold-Aktie von einem stabileren Goldpreis mehr profitiert, als sie durch einen schwächeren Goldpreis gebremst wird.

Unternehmen und Anleger gehen tendenziell von einem festeren Goldpreis aus

Diese Auffälligkeit könnte ein Indiz dafür sein, dass Anleger und Unternehmer von einem langfristig betrachtet weiterhin festeren Goldpreis ausgehen. Zumindest stellt sich die Stimmung am Markt derzeit so dar, dass die Mehrheit nicht mit einem starken Einbruch rechnet. Wir haben des Öfteren auf diesen Umstand hingewiesen. Vor allem bei der Betrachtung des erneut eingebrochenen Goldpreises im vergangenen halben Jahr korrigierte die Barrick Gold-Aktie, verletzte damit aus der markttechnischen Perspektive ihren Aufwärtstrend aber kaum. Seit dem Ausbruch aus dem Korrekturtrend hat die Aktie somit bereits mehr als 9 % an Wert hinzugewonnen.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse